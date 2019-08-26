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Diyarbakırspor sezonu açtı

Diyarbakır Süper Amatör Ligi takımlarından Diyarbakırspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 12:43
Diyarbakırspor sezonu açtı

Diyarbakır Süper Amatör Ligi takımlarından Diyarbakırspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı.


28 Eylül’de başlayacak Süper Amatör Lig için ilk idman Seyrantepe tesislerinde gerçekleştirildi. Sezonun ilk idmanı öncesinde teknik heyet, futbolcular ve yönetim tanıştı, daha sonra birlikte fotoğraf çekildi. Kulüp Başkanı Ekrem Karakoç, milyonların rüyası ve sevdası olan Diyarbakırspor’un sahalara döndüğünü hatırlattı. Büyük hedeflerin kıvılcımını yaktıklarını belirten Karakoç, "Yarım asırlık efsane geri döndü. Bu dönüş Türkiye’de ve bölgede heyecan oluşturmuş durumda. Her yıl bir lig çıkmak ve nihayetinde günün birinde Süper Lig rüyasını gerçekleştirmek istiyoruz. Herkesten ve her kesimden destek bekliyoruz. Diyarbakırspor siyaset üstüdür. Herkesin gönlünde özel bir yeri vardır. Biz belki bir kıvılcım yakıyoruz, bu kıvılcım dalga dalga büyüyecek" dedi.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 12:43
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