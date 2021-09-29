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Gündem Diyarbakırlılara "Necmettin Erbakan" sürprizi
Gündem

Diyarbakırlılara "Necmettin Erbakan" sürprizi

Diyarbakır'da yapılan Şanlıurfa Yolu ve Elazığ Bulvarı'nı birbirine bağlayan 9,2 kilometrelik yeni bulvara merhum başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın adı verildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-29 20:23:00 -
Diyarbakırlılara "Necmettin Erbakan" sürprizi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Yolu ve Elazığ Bulvarı'nı birbirine bağlayan yeni açtığı bulvara Prof. Dr. Necmettin Erbakan adını verdi.

Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Yolu ve Elazığ Bulvarı'nı birbirine bağlayan 9,2 kilometrelik yeni bulvara vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine Prof. Dr. Necmettin Erbakan ismini verme kararı aldı.

 

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayhan Kardan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Şerif Aydın, MHP Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Orhan Sanay, Saadet Partisi İl Başkanı Abdurrahman Ergin, Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı Diyarbakır Şube Başkanı Muhammed Kayan, Yeniden Refah Partisi Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Zeki Böçkün'ün katılımıyla Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın adının yazılı olduğu tabela asıldı.

Genel Sekreter Kardan burada yaptığı açıklamada, Vali Münir Karaloğlu'nun göreve başlamasıyla kendilerine verdikleri "Yol sorunu kalmasın" talimatı çerçevesinde şehir merkezi ve kırsal ilçelerde önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

2021'de maliyeti 500 milyonluk lirayı bulan yol çalışması yaptıklarını belirten Kardan, bu çalışmalar kapsamında Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nın Mahabad ve Mezopotamya bulvarları gibi Şanlıurfa ile Elazığ yolunu birbirine bağladığını ifade etti.

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