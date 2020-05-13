Diyarbakırlı 10 bin anne unutulmadı

A. Enes Boyacı

Düzenlenen etkinlikler kapsamında Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı görevlileri, Dicle Üniversitesi Hastaneleri, kamu hastaneleri ve kentte bulunan özel hastaneleri ziyaret etti. Hastanelerde bulunan kadın sağlık çalışanlarının Anneler Gününü kutlayan Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı görevlileri, çalışanlara çiçek verdi.

Şehit annesiyle görüştü

Şehit ve gazi ailelerine özel bir önem veren Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı görevlileri, kentte bulunan bin şehit ve gazi ailesini de ziyaret ederek, Anneler Gününü kutladı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Handan Eker de terör örgütü tarafından 2016 yılında İstanbul’da düzenlenen bombalı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Süleyman Sorkut’un ailesini ziyaret edip, çiçek ve hediyelerini takdim etti.

Ziyaret sırasından şehit ailesiyle görüntülü telefon görüşmesi yapan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Hasan Basri Güzeloğlu ile eşi Ayşe Güzeloğlu, şehit annesinin Anneler Gününü tebrik etti.

O anneler de unutulmadı

Etkinlikler kapsamında evlatları terör örgütü tarafından kaçırıldığı için Diyarbakır’da oturma eylemi yapan anneler de unutulmadı. Diyarbakır Öğretmen Evinde konaklayan anneleri ziyaret eden Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı görevliler, annelere çiçek ve hediye takdim etti. Annelerle görüntülü olarak görüşen Hasan Basri Güzeloğlu ile eşi Ayşe Güzeloğlu, Diyarbakır annelerinin Anneler Gününü kutladı.

Bahar temizliği yapılıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nce insan ve hayvan sağlığını tehlikeye atabilecek sivrisinek, karasinek ve kene gibi canlılarla mücadele kapsamında 312 kişilik personelle 17 ilçede haşere ve larva ile mücadele seferberliği başlatıldı. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Hasan Basri Güzeloğlu, kent tarihinde ilk kez haşerelere karşı kapsamlı çalışma yürütüldüğünü söyledi. 12 ay sürecek çalışma 60 araç ile yürütülecek. Haşere mücadele faaliyetlerinin etkin, sağlıklı ve bilinçli bir şekilde yapılması amacıyla Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği ve Sağlık Bakanlığı’nca ruhsatlandırılan insektisitler kullanılıyor.