Diyarbakır’ın yıllara meydan okuyan tarihi yapısı: İskender Paşa Konağı

Osmanlı döneminde Diyarbakır’a valilik yapan İskender Paşa tarafından 1551 yılında yaptırılan ve tarihi dokusuyla dikkat çeken İskender Paşa Konağı, yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanı haline geldi. Kenti ziyarete gelen turistler, konağın avlusunda bulunan 400 yıllık çınar ağaçlarının altında kahvaltı yapmanın keyfini çıkarıyor.

Diyarbakır’da Kanuni Sultan Süleyman zamanında kentin valisi olan İskender Paşa tarafından 1551 yılında yaptırılan ve tarihi dokusuyla dikkat çeken İskender Paşa Konağı görenleri hayran bırakıyor. Sur ilçesinde tarihi ve kültürel geçmişlerine uygun şekilde restore edilen yaklaşık 5 asırlık konak, 40’a yakın odası, geniş avluları, haremlik ve selamlık bölümleri, büyüklükleri ve ihtişamıyla kentteki 446 tescilli ev arasında bulunan konaklardan biri.

Konağın avlusunda 400 yıllık dev çınar ağaçları yer alıyor

Yaklaşık 4 yıldır ihale ile tarihi mekanda işletmecilik yaptığını belirten Abdulkadir Işıklı, yapının tarihi hakkında bilgi vererek, "Kanuni Sultan Süleyman zamanında Diyarbakır’ın 12’inci valisi İskender Paşa tarafından 1551 yılında yapılmış. Diyarbakır’a gelen İskender Paşa, Fatih Paşa, Ali Paşa gibi valiler, yaptırdıkları konakların yanında cami de yaptırmışlar. Bu konağın da tam karşısında Diyarbakır’ın 12’inci valisi İskender Paşa tarafından aynı yıl camisi inşa edilmiş. Yine konağın bahçesinde bulunan çınar ağaçları tam 500 yıllık ve konak inşa edildiği gündem bu yana ayakta duruyor" dedi.

"Gelen tekrar geliyor"

Tarihi yapılara yönelik yapılan restorasyon çalışmalarına değinen Işıklı, "Burası Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edildi ve ihalesi yapıldı. 4 yıl önce biz burayı kiraladık. İlk açtığımız dönemde işlerimiz iyiydi. Hendek olayları cereyan edince işlerimiz sekteye uğradı, mekanı kapattık. Fakat aradan 1,5 yıl sonra tekrar açtık. Şuanda eskiye göre daha fazla rağbet var, huzur hakim. Buraya gelen yerli ve yabancı misafirlerimize serpme kahvaltı ve tarihin dokusuna ilişkin bilgiler veriyoruz. Bir gelen tekrar geliyor” diye konuştu.

“Ulaşım noktasında şikayetler işitiyoruz”

Sur ilçesinde genel olarak en büyük sıkıntılardan birisinin ulaşım sorunu olduğunu aktaran Işıklı, "Ulu Cami’ye baktığımızda tarihi yapı olması dolayısıyla çevresi mükemmel bir görselliğe kavuşmuş. Biz ve müşterilerimiz bu yapının gün yüzüne çıkarılmasını, metruk yapılar arasında kaybolmamasını istiyoruz. Hazreti Süleyman, Ulu Cami ve birçok tarihi mekanın çevresindeki engeller nasıl aşıldıysa bu engeller de aşılabilir. Yetkililerden böyle tarihi bir yerin güzel bir görünüme sahip olmasını, ulaşımın sağlanması konusunda gerekli girişimlerin yapılmasını istiyorum” şeklinde konuştu.