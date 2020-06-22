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Yerel

Diyarbakır’ın iç sularında av yasağı dönemi devam ediyor

Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, iç sularda devam eden av yasağı nedeni ile Devegeçidi Baraj Gölünde denetim gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 12:13:23 -
Diyarbakır’ın iç sularında av yasağı dönemi devam ediyor

Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, iç sularda devam eden av yasağı nedeni ile Devegeçidi Baraj Gölünde denetim gerçekleştirdi.


Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünün yürütmüş olduğu Su Ürünleri Kaçak Avcılık Denetim Programı kapsamında Kayapınar ilçe sınırları içerisinde yer alan Devegeçidi Baraj Gölünde denetim faaliyeti gerçekleştirildi. Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin de katıldığı denetimde Devegeçidi Baraj Gölünün muhtelif noktalarında toplam uzunluğu 8 bin metre olan uzatma misina ağı toplanarak mülkiyeti kamuya geçirildi. Toplanan ağlarda ele geçirilen canlı sazan, karabalık, gümüş, şabut, yılan balığı, yengeç gibi türler tekrar suya bırakıldı.


Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar nehirlerde ve baraj göllerinde bulunan balık popülasyonlarını olumsuz biçimde etkileyen kaçak avcılığın en aza indirilmesi ve önlenmesine yönelik denetimlerin devam edeceğini söyledi.

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