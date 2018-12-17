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Diyarbakır'dan kahreden haber: 1 şehit

Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda ağır yaralanan polis memur Nazım Tuncer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

17 Aralık 2018 Pazartesi 22:22
Diyarbakır'dan kahreden haber: 1 şehit

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde takibe alınan teröristlerin ateş açmasıyla yaralanan 2 polis, olay yerinden helikopterle alınarak, Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne getirildi. Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu da acil serviste tedaviye alınan yaralı polisleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Ancak doktorların müdahale ettiği polislerden Nazım Tuncer, akşam saatlerinde kurtarılamayarak şehit oldu.

Polis ve jandarma ortak operasyon başlattı

Polis ve jandarma, içerisinden polislere ateş açıp kayıplara karışan beyaz renkli hafif ticari aracı bulmak için ortak operasyon başlattı. Araçtaki teröristlerin yakalanması için çevre kentler de uyarılarak önlem alınmaları istendi. Hastanede tedavisi süren diğer polis memurunun sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

Valilik: Polisimiz şehit olmuştur

Valilikten yapılan açıklamada, "Helikopterle Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alına kahraman polisimiz Nazım Tuncer yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman polisimize Allah’tan rahmet, değerli ailesine, yakınlarına, meslektaşları ile yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz. Bölgede teröristlerin yakalanmasına yönelik emniyet ve jandarma güçlerimizce başlatılan ortak operasyon büyük bir kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

Evli ve 2 çocuk babası şehit polis Tuncer'in cenazesinin, memleketi Uşak'ta toprağa verileceği belirtildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 22:22
  1. Uşak
  2. Diyarbakır
  3. GÜNCEL Haberleri
  4. Hasan Basri Güzeloğlu
  5. Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi
  6. Nazım Tuncer

YORUM YAZ

  • şenay doğan şenay doğan 14 dk önce
    allah rahmet eylesin inna lillahi ve inna ileyhi raciun allahümme ecirni fi musibeti ve ahlif li hayran minha allaha emanet olun

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