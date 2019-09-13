0553 313 94 23

Diyarbakır'daki terör saldırısının sivil şehitleri son yolculuklarına uğurlanıyor

Kulp ilçesi kırsalında odun toplamaya giden sivillerin bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Ömer, Abit ve Siraç Yıldız ile Ahmet Ay'ın cenazesi Diyarbakır'da düzenlenen törenle toprağa verildi- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:- "Bu milletin birlik hamuruna sahip çıkmanıza minnettarız. Sizinle beraber olan, bu çocuklarımıza dua eden milyonlarca kardeşiniz var. Allah bizi Ömer, Abit, Ahmet ve Siraç'ımıza mahcup etmesin"

13 Eylül 2019 Cuma 15:11
Diyarbakır'daki terör saldırısının sivil şehitleri son yolculuklarına uğurlanıyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında odun toplamaya giden sivillerin bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen 7 kişiden Ömer (15), Abit (22), Siraç Yıldız (26) ile Ahmet Ay'ın (23) cenazesi düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kulp Merkez Camisi'nde düzenlenen törende, şehitlerin Türk bayrağına sarılı cenazeleri ambulansla konvoy eşliğinde camiye getirildi.

Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Bakan Soylu, törende yaptığı konuşmada, terör örgütünün, gerçekleştirdiği saldırıyla evine ekmek götürmek için çalışan masum insanları şehit ettiğini söyledi.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Soylu, şöyle konuştu:

"Muharrem ayındayız. Hazreti Hüseyin'in şehadetinin içerisinde olduğu, bizi yine bizle buluşturduğu bir ayın içerisindeyiz. Hüseyinlerimizi uğurluyoruz. Ömer 15 yaşındaydı, mazlumdu. Siraç ailesini, eşini, iki çocuğunu bırakarak Allah'a kavuştu, Hüseyin gibi. Biliriz ki ekmeğine giden ibadetine gider. Ahmet de aynı. İnancımız bize 'sabredin' der. Allah sabredenlerle beraberdir. Bu milletin birlik hamuruna sahip çıkmanıza minnettarız. Sizinle beraber olan, bu çocuklarımıza dua eden milyonlarca kardeşiniz var. Allah bizi Ömer, Abit, Ahmet ve Siraç'ımıza mahcup etmesin. Sığınacağımız yer Allah'tır. Cumhurbaşkanımız, başsağlığı ve sabır diliyor."

Diyarbakır Müftüsü Yavuz Selim Karabay'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehitlerin cenazeleri, tekbir ve salavatlar eşliğinde cenaze aracına taşındı.

Bakan Soylu, şehitlerden Ömer Yıldız'ın tabutunu bir süre omzunda taşıdı.Cenazelerin taşınması sırasında vatandaşlar sık sık, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Kahrolsun PKK" sloganları attı.

Ömer, Abit ve Siraç Yıldız'ın cenazesi törenin ardından Kulp ilçesinin Koçkar köyünde, Ahmet Ay'ın cenazesi ise Tuzla köyünde toprağa verildi.

Öte yandan tören sonunda acılı ailelerle görüşen, aralarında Hülya Koçyiğit, Muazzez Ersoy, Gülben Ergen, Yavuz Bingöl ve Hasan Kaçan'ın da bulunduğu bir grup sanatçı başsağlığı dileğinde bulundu.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinin Ağaçkorur köyü mevkisinde dün odun toplamaya giden vatandaşların bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlenmesi sonucu 7 kişi şehit olmuş, 10 kişi yaralanmıştı.

Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında HDP İlçe Başkanı ve Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü gözaltına alınmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 15:11
  1. Diyarbakır
  2. Kulp
  3. terör saldırısı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ordu'da gören inanamadı! Beton zeminde kendiliğinde yetişti
    1. Ordu'da gören inanamadı! Beton zeminde..
    2. Dünya Ralli Şampiyonası’nın Türkiye..
    3. Sanatçılar tecrübelerini paylaştı
    4. Beyin kanaması sonrası ölen hasta..
    5. Vali Seymenoğlu: “Isparta bir tarım..
    6. AB Delegasyonu’ndan Ağrı Barosu’na..
    7. Gölpark’taki balık popülasyonu artıyor
    8. Brezilya’daki hastanede yangında..
    9. Sapanca Belediyesi aşure dağıttı
    10. Hatice’den son saniyede altın tekme!
    11. Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde şehit..
    12. Tunceli'de Arap tavşanı görüntülendi
    13. Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar
    14. Abdullah Gül cephesinden yeni..
    15. Uzman Psikolog Özkan Şenol, idareci,..
    16. Sarıcakaya Belediyesi 3 bin kişilik..
    17. Pusmaz ve Bilgin yeni görevlerine..
    18. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun..
    19. Başkan Yüce: “Muharrem paylaşmanın ve..
    20. Ters şeritte giden araç kazaya neden..
    İBB’deki skandallara Sözcü yazarı bile isyan etti "Bunu yapmayacaktın İmamoğlu!"
    İBB’deki skandallara Sözcü yazarı bile isyan etti "Bunu yapmayacaktın İmamoğlu!"
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!