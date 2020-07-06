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Aktüel

Diyarbakır'daki kuyumcu dolandırıcılığında bir şüpheli daha tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-06 18:34:01 -
Diyarbakır'daki kuyumcu dolandırıcılığında bir şüpheli daha tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da kuyumcuların dolandırılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bir şüpheli daha tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının, toptan altın işi yapan bir firmanın dolandırıcılık yaptığı iddiasına ilişkin başlattığı soruşturma devam ediyor.

4 Temmuz'da polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında Adana'da saklandığı evde yakalanan Zülfikar O'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye çıkarılan Zülfikar O. nöbetçi sulh ceza hakimliğince "dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

- Olay

Kayapınar ilçesinde faaliyet yürüten bir firmanın 15 milyon lira tutarındaki altını kendilerine teslim etmediğini öne süren 3 kuyumcu, firma yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunmuş, gözaltına alınan Zülküf O, "dolandırıcılık" suçundan tutuklanmıştı.

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