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Aktüel Diyarbakır'daki kadın cinayetinin "azmettiricisi" Sakarya'da yakalandı
Aktüel

Diyarbakır'daki kadın cinayetinin "azmettiricisi" Sakarya'da yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-24 14:19:27 -
Diyarbakır'daki kadın cinayetinin "azmettiricisi" Sakarya'da yakalandı

SAKARYA (AA) - Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir kadının kardeşi tarafından öldürülmesinde azmettirici olduğu iddia edilen şüpheli, Sakarya'da gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Sakarya'da ikamet eden O.V. hakkında olayın azmettiricisi olduğu iddiasıyla gözaltı kararı çıkarıldı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, Diyarbakır polisine teslim edildi.

Yenişehir ilçesi Sanat Sokağı'ndaki banklarda önceki gün Melek A. ile kardeşi Mustafa A. arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıkmış, kardeşinin ateş açması sonucu başına ve göğsüne isabet eden mermilerle ağır yaralanan genç kadın, Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alınan saldırgan, hakimlikçe "kasten öldürmek" suçundan tutuklanmıştı.


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