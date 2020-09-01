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Aktüel Diyarbakır'daki evlat nöbeti 365. gününde
Aktüel

Diyarbakır'daki evlat nöbeti 365. gününde

Anne Hatice Ay: - "Oğlum Muhammed için geldim. Evladımı HDP'den istiyorum" - Baba Abdullah Demir: - "Onlarda vicdan merhamet yok. Vicdan merhamet olsa 14, 15 yaşındaki çocuğu dağa götürüp eline silah vermezlerdi"

Yeniakit Publisher
2020-09-01 15:06:39 -
Diyarbakır'daki evlat nöbeti 365. gününde

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 365. gününe girdi.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişlerini sürdüren annelerden Hatice Ay, 5 yıl önce 16 yaşındayken dağa kaçırılan evladından haber alamadığını belirterek, "Oğlum Muhammed için geldim. Evladımı HDP'den istiyorum. Yavrum, gel teslim ol, eve dön Muhammed." dedi.

Oğlu Fatih için evlat nöbetine devam eden Abdullah Demir de 365 gündür eylemlerini kararlılıkla sürdürdüklerini bildirdi.

Eyleme başladıklarında HDP'lilerin, ailelerin uzun kalmayacağını düşündüğünü anlatan Demir, çocukları için sonuna kadar oturma eylemini sürdüreceklerini kaydetti.

Demir, "Devletimiz güçlü bir devlettir. 15 çocuğumuz geldi, bize dünyaları verdiler. 15 can kurtardık. Onlarda vicdan merhamet yok. Vicdan merhamet olsa 14, 15 yaşındaki çocuğu dağa götürüp eline silah vermezlerdi. Oğlumun peşini hiçbir zaman bırakmadım. Evladıma sesleniyorum. Beni duyuyorsan Türk adaletine teslim ol." diye konuştu.

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