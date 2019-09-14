Diyarbakır’daki annelere Samsun’dan destek!

Samsungazetesi’nin haberine göre Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından evlatlarının kaçırıldığını belirterek, HDP binası önünde oturma direnişlerini sürdüren annelere bir destek de Samsun'dan geldi. Eğitim Bir Sen Samsun 1 No'lu Şube Kadın Komisyonu Başkanı Sevil Hıraoğlu, Diyarbakır'da evlatları için direnen anneleri ve duruşlarını desteklediklerini belirtti.

Sevil Hıraoğlu yaptığı açıklamada, annelerin direnişlerinin 'evladımı almadan buradan gitmem' diyen koca yürekli bir kadının onurlu duruşuyla başladığını belirtti. Hıraoğlu, "Bu aslında doğru bildiğimiz her şeyin, sahip olduğumuz her değerin ve toplumun en önemli yapıtaşı, en kutsalı olan ailenin korunması için bir direnişti. Acı ve çaresizliğin son noktasından sonra bulunan bir çareydi. Cesur duruşuyla tüm topluma örnek olan Hacire anne, aslında kutsal olanları koruma biçimi ve kararlılığıyla da herkese örnek oldu ve diğer anneler için de bir yol açtı. Bugün sayıları 28'i bulan ve en değerli evlatlarını terörün elinden geri isteyen annelerin direnişini de başlatmış oldu" dedi.

Bir annenin çaresizlik içerisinde döktüğü gözyaşının 783 bin 562 kilometre vatan toprağında yaşayan her annenin yüreğine bir kor gibi düştüğünü, bugün Diyarbakır'da 28 koca yürekli annenin arkasında 80 milyonun olduğunu ifade eden Hıraoğlu, "Bazı duyguların, bazı değerlerin, bazı doğruların, bazı gerçeklerin dili yoktur. Acının, gözyaşının, dilinin, dininin, milletinin, mezhebinin, ırkının olmadığını, aradaki kilometrelerce mesafelerin bu acıya paylaşmaya engel olamayacağını, bir bir meşakkatle büyüttükleri evlatlarına biran önce kavuşmak isteyen yiğit analarımızın, yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Tarih yazan Anadolu kadını bugün yeniden asil duruşunu sergilemiştir. Terör ve uzantılarının, milletimizin, devletimizin, tüm ailelerin, tüm evlatların ve tüm annelerin üzerinden ellerini çekecekleri günlerin bir an önce gelmesini temenni ediyoruz" diye konuştu.