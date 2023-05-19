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Yerel Diyarbakır'da zincirleme kaza: 6 yaralı
Yerel

Diyarbakır'da zincirleme kaza: 6 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-05-19 03:12:00 -
Diyarbakır'da zincirleme kaza: 6 yaralı

Diyarbakır'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin park halindeki 2 otomobile çarptığı kazada 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi, Mezopotamya Bulvarında meydana geldi. 01 RY 575 plakalı otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu park halindeki 35 ARM 644 ve 07 BHU 749 plakalı otomobile çarptı. Kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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