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Yerel Diyarbakır'da zehir tacirlerine baskın
Yerel

Diyarbakır'da zehir tacirlerine baskın

Diyarbakır'da zehir tacirlerine düzenlenen operasyonda 7 günde 676 kilogram esrar ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 15:35:00 -
Diyarbakır'da zehir tacirlerine baskın

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca son 7 içerisinde düzenlenen operasyonda 676 kilo toz esrar ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı, operasyonla ilgili sosyal medya hesabından bilgi vererek, ele geçirilen esrar maddesinin fotoğrafını paylaştı.

Paylaşımda, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca son 7 gün içerisinde gerçekleştirilen Narko-Terörizmle Mücadele Operasyonları kapsamında, 676 kilo toz esrar, 3 kilo kubar esrar ele geçirildi" denildi.

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