Diyarbakır’da yükümlüler çevre temizliği yaptı

Adalet Bakanlığı tarafından organize edilen Temiz Çevre Projesi kapsamında eş zamanlı olarak ülke genelinde 7 bin yükümlünün katılımı ile 32 bin 500 kilometrekarelik yeşil alanın temizliği gerçekleştirildi.

Diyarbakır Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde de gerçekleştirilen 4 günlük organizasyonda başta Kent Orman olmak üzere mesire alanlarının çevre temizliği yapıldı. Diyarbakır Denetimli Serbestlik Müdürü Mustafa Erçin, projenin etkili ve yerinde bir faaliyet olduğunu, çevre temizliği hususunda tüm bireylerin bilinçli bir şekilde hareket etmesi gerektiğini söyledi. Erçin, "Yarınki nesillerimize yeşil bir alan ve temiz bir çevre kültürü bırakmanın önemine değindik" dedi.

4 gün süren projede 210 denetimli serbestlik yükümlüsü katılım gösterdi. Projede Kent Ormanı mesire alanı, Dini Yüksek İhtisas Müdürlüğü bahçesi, Diyarbakır Şehir Stadyumu ve çevresi ile Dicle Üniversitesi piknik alanında çevre temizliği yapıldı.