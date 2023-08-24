  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Diyarbakır'da yollar tablo gibi...
Yerel

Diyarbakır'da yollar tablo gibi...

Yeniakit Publisher
2023-08-24 17:55:00 -
Diyarbakır'da yollar tablo gibi...

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin diktiği 2 bin 400 oya ağacı kentin cadde, refüj, park ve kavşaklarını renklendirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin diktiği 2 bin 400 oya ağacı kentin cadde, refüj, park ve kavşaklarını renklendirdi.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Mahabad, Mezopotamya, Selahattin Eyyubi ve Diclekent Bulvarları, Havaalanı ve araştırma kavşakları, Hayati Avşar, Musa Anter ve Abdülkadir Aksu Caddeleri, Dicle Vadisi, Hazreti Süleyman Parkı, Kurşunlu Cami çevresi, Sümerpark'a yaz dönemi boyunca çiçek açma özelliği bulunan ve kentin iklimine uygun 2 bin 400 oya ağacını toprakla buluşturdu.

Ekipler, çalışmada ilk etapta ağaçların iyi bir şekilde gelişmesi için toprağa bol miktarda gübre ve vitamin takviyesinde bulundu. Sulamanın düzenli şekilde yapıldığı çalışmada ayrıca oya ağacının zararlı haşerelerden etkilenmemesi için de belirli aralıklarla ilaçlama çalışması yapıldı.

Yaz dönemi boyunca çiçek açma özelliği olan oya ağaçları yapılan çalışmayla park, bulvar, orta refüj ve kavşakları renklendirdi. (İLKHA)
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23