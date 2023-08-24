Diyarbakır'da yollar tablo gibi...

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin diktiği 2 bin 400 oya ağacı kentin cadde, refüj, park ve kavşaklarını renklendirdi.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Mahabad, Mezopotamya, Selahattin Eyyubi ve Diclekent Bulvarları, Havaalanı ve araştırma kavşakları, Hayati Avşar, Musa Anter ve Abdülkadir Aksu Caddeleri, Dicle Vadisi, Hazreti Süleyman Parkı, Kurşunlu Cami çevresi, Sümerpark'a yaz dönemi boyunca çiçek açma özelliği bulunan ve kentin iklimine uygun 2 bin 400 oya ağacını toprakla buluşturdu.

Ekipler, çalışmada ilk etapta ağaçların iyi bir şekilde gelişmesi için toprağa bol miktarda gübre ve vitamin takviyesinde bulundu. Sulamanın düzenli şekilde yapıldığı çalışmada ayrıca oya ağacının zararlı haşerelerden etkilenmemesi için de belirli aralıklarla ilaçlama çalışması yapıldı.

Yaz dönemi boyunca çiçek açma özelliği olan oya ağaçları yapılan çalışmayla park, bulvar, orta refüj ve kavşakları renklendirdi. (İLKHA)

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