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Aktüel Diyarbakır'da yol kontrol noktaları çift şeride çıkarıldı
Aktüel

Diyarbakır'da yol kontrol noktaları çift şeride çıkarıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-21 10:45:46 -
Diyarbakır'da yol kontrol noktaları çift şeride çıkarıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da güvenlik kontrol noktalarında yollar çift şerit olarak ulaşıma açıldı.

Vali Münir Karaloğlu, vatandaşların trafikte daha konforlu ve duraksamadan devam edebilmesi için yol kontrol noktalarının kara yolunda araç trafiğini engellemeyecek şekilde düzenlenmesi talimatı verdi.

Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı, şehirler arası kara yollarında bulunan Yenişehir, Kayapınar-Pirinçlik, Ergani-Değirmendere, Hani-Merkez, Silvan-Bağdere, Bismil-Tepe, Çınar-TRT ve Aşağıkonak yol kontrol noktalarını çift taraflı olarak trafiğe açtı.

Yeni düzenlemeyle kara yolunda oluşturulan cepler sayesinde hem kontrollerin daha güvenli bir şekilde devam etmesi ve hem de trafiğin duraksamadan akması sağlandı.

Vali Karoloğlu'nun talimatıyla daha önce 5 yıl boyunca trafiğe kapalı olan valilik önündeki cadde de 23 Temmuz'da trafiğe açılmıştı.

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