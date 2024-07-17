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Yerel Diyarbakır'da yol kenarına döşenen patlayıcı bulundu
Yerel

Diyarbakır'da yol kenarına döşenen patlayıcı bulundu

Yeniakit Publisher
2024-07-17 16:52:00 -
Diyarbakır'da yol kenarına döşenen patlayıcı bulundu

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde asfalt yol kenarına gizlenen 2 büyük mutfak tüpünden oluşan el yapımı patlayıcı madde, kontrollü şekilde imha edildi.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde asfalt yol kenarına gizlenen 2 büyük mutfak tüpünden oluşan el yapımı patlayıcı madde, kontrollü şekilde imha edildi.

Diyarbakır'ın Hani ilçesine bağlı Topçular Mahalle kırsalında asfalt yol kenarında Hani İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından el yapımı patlayıcı madde (EYP) tespit edildi.

EYP üzerinde yapılan incelemede; 2 adet 12 kilogramlık büyük mutfak tüpünden oluşan patlayıcının yaklaşık 40'ar kilogram olmak üzere toplamda 80 kilogram ağırlığında amonyum nitrat ve şeker karışımlı olduğu anlaşıldı.

Hani Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda delil niteliğindeki bulgular kriminal incelemeye gönderilmek üzere muhafaza altına alındı. Gerekli emniyet tedbirlerinin alınmasına müteakip tespit edilen EYP kontrollü olarak bulunduğu noktada imha edildi. (İLKHA)
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