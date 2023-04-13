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Yerel Diyarbakır’da yağış nedeniyle 3 evi su bastı
Yerel

Diyarbakır’da yağış nedeniyle 3 evi su bastı

Yeniakit Publisher
2023-04-13 20:53:00 -
Diyarbakır’da yağış nedeniyle 3 evi su bastı

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde etkili olan yağış sonrası 3 evi su bastı.

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde etkili olan yağış sonrası 3 evi su bastı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesinde etkisini gösteren yağış birçok noktada etkili oldu. Öğlen saatlerinde başlayan yağmur, şiddetini arttırarak su baskınlarına sebep oldu.

İlçeye bağlı Üçkuyu Mahallesi’nde yağış sonrası rögarların taşmasıyla 3 evi su bastı. Su baskınlarının yaşandığı evlerde vatandaşlar kendi imkanlarıyla suları tahliye etti. Su baskını olan evlerde maddi hasar oluşurken, herhangi bir yaralanma ve can kaybının olmadığı öğrenildi.


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