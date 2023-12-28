  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Diyarbakır'da uçak seferlerine sis engeli
Yerel

Diyarbakır'da uçak seferlerine sis engeli

Yeniakit Publisher
2023-12-28 09:14:00 -
Diyarbakır'da uçak seferlerine sis engeli

Diyarbakır'da akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

Diyarbakır'da akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

Kentte akşam saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle, bazı bölgelerde görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü.

Sis nedeniyle Diyarbakır Havalimanı´nda görüş mesafesi 200 metreye kadar düşerken, Diyarbakır-İstanbul, Ankara ve Antalya seferleri iptal edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23