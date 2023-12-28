Diyarbakır'da uçak seferlerine sis engeli
Diyarbakır'da akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.
Diyarbakır'da akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.
Kentte akşam saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle, bazı bölgelerde görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü.
Sis nedeniyle Diyarbakır Havalimanı´nda görüş mesafesi 200 metreye kadar düşerken, Diyarbakır-İstanbul, Ankara ve Antalya seferleri iptal edildi.