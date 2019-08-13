Diyarbakır'da traktör ile otomobil çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı Çınar ilçesi Solmaz köyünde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Diyarbakır’ın Çınar ilçesi Solmaz köyünde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşen trafik kazasında 9 kişi yaralandı. KAZAZEDELER HASTANEYE KALDIRILDI Kaza, Çınar ilçesi Solmaz köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre karşı yönlerden seyir halinde olan 21 EU 731 plakalı traktör ile aşırı hızla gelen 35 BEF 91 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu traktörde bulunan 3 kişi ve hurdaya dönen otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. YARALILARI DURUMLARI ÖĞRENİLDİ Vatandaşlar yaralıları araçla Çınar Devlet Hastanesine ve Diyarbakır'da çeşitli hastanelere kaldırdı. Hurdaya dönen araçlarda yaralananlarının durumlarının normal olduğu öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.