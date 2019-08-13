Diyarbakır'da traktör ile otomobil çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı
Çınar ilçesi Solmaz köyünde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.13 Ağustos 2019 Salı 16:20
Diyarbakır’ın Çınar ilçesi Solmaz köyünde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
KAZAZEDELER HASTANEYE KALDIRILDI
Kaza, Çınar ilçesi Solmaz köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre karşı yönlerden seyir halinde olan 21 EU 731 plakalı traktör ile aşırı hızla gelen 35 BEF 91 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu traktörde bulunan 3 kişi ve hurdaya dönen otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı.
YARALILARI DURUMLARI ÖĞRENİLDİ
Vatandaşlar yaralıları araçla Çınar Devlet Hastanesine ve Diyarbakır'da çeşitli hastanelere kaldırdı. Hurdaya dönen araçlarda yaralananlarının durumlarının normal olduğu öğrenildi.
YORUM YAZ