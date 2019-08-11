Diyarbakır'da trafik kazası! Ölü ve yaralılar var Diyarbakır-Bingöl kara yolunun Mermer mevkisinde bir otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 21 ER 447 plakalı otomobil, Diyarbakır-Bingöl kara yolunun Mermer mevkisinde devrildi. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Diyarbakır'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

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