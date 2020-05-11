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Aktüel

Diyarbakır’da trafik kazası: 2 yaralı

Diyarbakır-Mardin karayolu üzerinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 15:00:35 -
Diyarbakır’da trafik kazası: 2 yaralı

Diyarbakır-Mardin karayolu üzerinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre olay, Diyarbakır-Mardin karayolu Çarıklı Mahallesinde meydana geldi. 21 BP 037 plakalı hafif ticari araç, yol ayrımından dönmek istediği sırada 35 ETV 53 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan her iki aracın sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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