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Diyarbakır’da trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı

İki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 9 kişi de yaralandı. Yaralıların yakınları sinir krizi geçirdi.

31 Ağustos 2018 Cuma 15:46
Diyarbakır’da trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı

Kaza, Çınar ilçesine bağlı Ovabağ Mahallesi yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Ovabağ yönünden gelen 35 DB 0410 plakalı araç, Diyarbakır istikametinden gelen 34 NJL 12 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 9 kişi de yaralandı. Yoldan geçen sürücüler, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra durumu 112 acil servis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Sağlık görevlileri, kazanın etkisi ile araçtan fırlayan ve araçta sıkışan yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar, daha sonra ambulanslara taşınarak Diyarbakır’daki hastanelere kaldırdı.

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Olayı duyan yaralıların yakınları, kaza yerine geldiğinde ölü ve yaralıları görünce sinir krizleri geçirdi. Yakınları hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar bir süre ağladı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, bölgede güvenliği sağladı. Jandarma ekipleri, kaza nedeniyle kapanan karayolunu kontrollü şekilde trafiğe açtıktan sonra olay yeri incelemesi başlattı.

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Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 15:46
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