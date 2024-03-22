Diyarbakır'da silahlı kavga

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Fırat Mahallesi Nazım Hikmet Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, E.I. (19) ve Ş.A. (36) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından E.I, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ş.A. ise özel bir hastaneye kaldırıldı.

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Kavga sırasında seken bazı kurşunların çevredeki bir ev ve iş yeri ile 3 araca isabet ettiği görüldü.