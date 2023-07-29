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Yerel Diyarbakır'da otomobile silahlı saldırı
Yerel

Diyarbakır'da otomobile silahlı saldırı

Yeniakit Publisher
2023-07-29 22:55:00 -
Diyarbakır'da otomobile silahlı saldırı

Diyarbakır’da Yenişehir ilçesinde bir otomobile silahlı saldırı düzenleyen şahıslar olay yerinden kaçtı. Olayda yaralanan olmazken, polis kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Alınan bilgilere göre, Kooperatifler Mahallesi Cahit Sıtkı Tarancı Sokak’ta bir grup, içerisinde insanların bulunduğu ve hareket etmeye hazırlanan otomobile silahlı saldırıda bulundu. Onlarca merminin sıkıldığı olayda yaralanan olmazken, kurşunlar çevredeki araçlara da isabet etti.

Ekipler sevk edildi

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis, olay yerinde çok sayıda boş kovan ve düşürülmüş yedek şarjör buldu. Polis kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

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