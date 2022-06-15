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Yerel Diyarbakır'da operasyon! Silahlar ele geçirildi
Yerel

Diyarbakır'da operasyon! Silahlar ele geçirildi

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 13 silah ve mühimmat ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-15 09:52:00 -
Diyarbakır'da operasyon! Silahlar ele geçirildi

Diyarbakır'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, 13 silah ile mühimmat ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Sur İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahası Eryolu Mahallesi'nde yaşayan bazı şüphelilerin, ellerinde çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tüfek bulundurdukları öğrenildi.

Bu kapsamda 4 şüphelinin adreslerinde yapılan aramada, 2 AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 9 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 4 kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 7,62 milimetre çapında 106 fişek ve 7,65 milimetre çapında 57 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan bir şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

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