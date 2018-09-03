THY - Adıyaman
0553 313 94 23

Diyarbakır'da operasyon genişletildi: 36 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı

Lice ve Hazro ilçelerine bağlı 6 köyde sabah saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle birlikte başlatılan ve 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon genişletildi. Operasyon kapsamına alınan Lice ve Hani ilçelerine bağlı 36 köy ve mezrada daha sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

03 Eylül 2018 Pazartesi 20:09
Diyarbakır'da operasyon genişletildi: 36 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır’ın Lice ve Hazro ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK mensuplarının bulunduğuna ilişkin istihbari bilgi alan İl Jandarma Komutanlığınca sabah saatlerinde söz konusu ilçelere bağlı 6 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından başlatılan operasyon genişletildi. Şu ana kadar temas sağlanan ve güvenlik güçleriyle çatışmaya giren 2 teröristin etkisiz hale getirildiği, silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiği operasyona Lice ve Hani ilçelerine bağlı 36 köy ve mezra daha dahil edildi.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Lice ve Hani ilçeleri mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek amacıyla operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla Hani’ye bağlı Kaledibi, Akçayurt, Topçular, Yukarı Turalı, Kalaba, Uzunlar ve Serenköy köyleri ile Başaklı, Güzelce, Taşburun, Karapilyari, Mezartarlası, Sıraevler, Horsel, Çay, Damlatepe, Uysal, Aşağı Turalı ve Gürbulak mezraları, Lice’ye bağlı Şenlik, Birlik, Abalı, Erginköy, Tuzlaköy, Çeper, Daralan ve Duruköy köyleri ile Elmadere, Ağılçık, Akçapınar, Ayaz, Şakan, Boyluca, Dahlık, Alikahya, Hacımusabey ve Kutlamış mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu. Yasağın saat 18.00’den itibaren geçerli olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bitim süresinin ayrıca duyurulacağı belirtildi.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 20:09
  1. Diyarbakır
  2. diyarbakır
  3. lice
  4. hazro
  5. köy
  6. sokağa çıkma yasağı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hüzün ölümcül derecede zararlı
    1. Hüzün ölümcül derecede zararlı
    2. Ukrayna'dan Rus Patrikhanesi kararı!
    3. Nasıl yemek yememiz gerektiğini..
    4. Çocuklarda tik oluşumu nedenleri..
    5. Gebelikte kahve içmek zararlı mı?
    6. Sağ kolda uyuşma neden olur?
    7. Bel düzleşmesi bacak ağrısı yapar mı?
    8. Zeytinyağı ile saç bakımı nasıl yapılır?
    9. Topuk çatlaklarından kurtulmak için bu..
    10. Benmari usulü eritme ya da pişirme..
    11. İrade şart!
    12. Börülce kansızlığa iyi geliyor!
    13. Biberiye yağının inanılmaz faydaları
    14. "İcat çıkarmayın çocuklar!"
    15. Sahte bal nasıl anlaşılır?
    16. Fırın telini temizlemek için b u..
    17. Avrupa Birliği Çin'e yeşil ışık yaktı!
    18. Yumurtanın taze olduğunu nasıl..
    19. Karakavak deyip geçmeyin
    20. Kırmızı listede yer alan terörist..
    İlber Ortaylı'dan korkutan uyarı! Açlık kapıda
    İlber Ortaylı'dan korkutan uyarı! Açlık kapıda
    Suriye sınırına yoğun sevkiyat! Tanklar Hatay'a ulaştı
    Suriye sınırına yoğun sevkiyat! Tanklar Hatay'a ulaştı
    Erdoğan karşıtları tepiniyor! "Dur Fazıl dur, bir çuval inciri b.. etme!"
    Erdoğan karşıtları tepiniyor! "Dur Fazıl dur, bir çuval inciri b.. etme!"
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Leman Kültür yapılanmasının arkasındaki gerçek
    Leman Kültür yapılanmasının arkasındaki gerçek

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber!
    Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber!
    IKBY seçimleri öncesi flaş karar! Çekiliyorlar
    IKBY seçimleri öncesi flaş karar! Çekiliyorlar