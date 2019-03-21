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Diyarbakır'da Nevruz alarmı! Öcalan'ın posterlerini toprağa gömmüşler

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde HDP tarafından düzenlenen Nevruz etkinlikleriyle ilgili polis tarafından düzenlenen aramalarda, toprağa gömülü halde, terör örgütü PKK lideri Öcalan'ın çok sayıda posteri ele geçirilidi.

21 Mart 2019 Perşembe 11:11
Diyarbakır'da Nevruz alarmı! Öcalan'ın posterlerini toprağa gömmüşler

Diyarbakır'da HDP öncülüğünde nevruz etkinliğinin yapılacağı alanda toprağa gömülü terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan posterleri ele geçirildi.

Merkez Bağlar ilçesinde, HDP öncülüğünde düzenlenen etkinliğin  gerçekleştirileceği alanda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen güvenlik önlemleri sürüyor.

Bu kapsamda sabahın erken saatlerinden itibaren polis ekiplerince alanın çevresine güvenlik amacıyla bariyer çekildi.

Polis, alanda hassas burunlu dedektör köpek "Atlas"la arama yaptı.

Köpeğin bir noktada tepki vermesi üzerine yapılan kazıda toprağa  gömülü terör örgütü PKK elebaşı Öcalan posterleri bulundu.

Kurbağa adamlar kanallarda arama yaptı

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinden "kurbağa adamlar" da  alandaki menfez ve kanallarda arama gerçekleştirdi.

Güvenlik önlemlerinin tamamlanmasının ardından katılımcılar alana  alınmaya başlayacak.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 11:11
  1. Elazığ
  2. Diyarbakır
  3. Bağlar ilçesi
  4. Nevruz alarmı
  5. Öcalan posterleri
  6. PKK
  7. HDP

YORUM YAZ

  • Osmanlıkadını Osmanlıkadını 48 dk önce
    Olması gereken yerde bulunmuş! İnşallah tez zamanda gerçeği de toprak altına girer o ve onun köpekleri!
  • konyalıkonyalı55 dk önce
    kahpeler başka bişey demiyorum bunların icabına artık bakılmalı
  • Hilâl Hilâl 1 sa önce
    Vatanhainibebekkatili imralı canisine kim sempati duyorsa ve kandiluzantıları nın avukatlığı nıyaparsa vatandaşlıktanatılsınkansızdinsizateist zerdüştler mezapotamya eşekleri ermeni dölleri

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