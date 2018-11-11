Diyarbakır’da metrelerce yükseklikteki surlardan düşen baba ve kızının durumu ağır

Olay tarihi Sur ilçesinde bulunan Hazreti Süleyman Camii karşısında meydana geldi. Hazreti Süleyman Camii’ni ziyarete gelen ve isimleri öğrenilemeyen baba ve kızı, çıkılması yasak olan tarihi surlara çıktı.

Kızının dengesini kaybettiğini ve düşeceğini anlayan baba, kızını tutmaya çalışırken kızıyla beraber metrelerce yüksekteki surlardan sert zemine çakıldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralan baba ve kızı, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kazaya rağmen bazı vatandaşların yine surlara çıktığı görüldü.