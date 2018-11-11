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Diyarbakır’da metrelerce yükseklikteki surlardan düşen baba ve kızının durumu ağır

Çıkılması yasak olan tarihi surlara çıkan baba ve kızı, metrelerce yüksekten düşerek ağır yaralandı. Kazaya rağmen bazı vatandaşlar surlara çıkmaya devam etti.

11 Kasım 2018 Pazar 17:09
Diyarbakır’da metrelerce yükseklikteki surlardan düşen baba ve kızının durumu ağır

Olay tarihi Sur ilçesinde bulunan Hazreti Süleyman Camii karşısında meydana geldi. Hazreti Süleyman Camii’ni ziyarete gelen ve isimleri öğrenilemeyen baba ve kızı, çıkılması yasak olan tarihi surlara çıktı.

Kızının dengesini kaybettiğini ve düşeceğini anlayan baba, kızını tutmaya çalışırken kızıyla beraber metrelerce yüksekteki surlardan sert zemine çakıldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralan baba ve kızı, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kazaya rağmen bazı vatandaşların yine surlara çıktığı görüldü.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 17:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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