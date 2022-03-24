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Gündem Diyarbakır'da korkutan patlama! Yaralılar var
Gündem

Diyarbakır'da korkutan patlama! Yaralılar var

Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesinde patlama meydana geldi. Olay yerine, UMKE, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-24 09:56:00 -
Diyarbakır'da korkutan patlama! Yaralılar var

Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesi'nde patlama meydana geldi. Olay yerine, UMKE, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olduğu belirtildi.

Olay sabah saat 09.00 sıralarında Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzerinde bir iş yerinde meydana geldi.

Oksijen tüpü patladı

İşçilerin çalışması sırasında oksijen tüpü patladı. Meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

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