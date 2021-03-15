  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Diyarbakır'da konuşan Ali Babacan'dan olay Abdullah Gül açıklaması
Gündem

Diyarbakır'da konuşan Ali Babacan'dan olay Abdullah Gül açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'yi bölmek isteyen muhaliflerin gazına gelerek DEVA Partisi'ni kuran Ali Babacan, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, partisinin kuruluş aşamasında fikri katkıları olduğunu ve açık destek verdiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 13:47:00 -
Diyarbakır'da konuşan Ali Babacan'dan olay Abdullah Gül açıklaması

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Bağlar ilçe kongresine katılmak ve bazı temaslarda bulunmak için Diyarbakır'a geldi. Gazetecilerle bir araya gelen Babacan, bir gazetecinin

"Abdullah Gül ismi partinizin kuruluş aşamasında partinizle çok anılıyordu, kendisiyle görüşüyor musunuz? Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendisinin partinizin cumhurbaşkanı adayı olma olasılığı var mı?" sorusunu cevapladı.

Abdullah Gül'ün partisinin kuruluş aşamasında fikri katkıları olduğunu ve açık destek verdiğini açıklayan Babacan, şunları söyledi:

"Partimizin kuruluş aşamasında Sayın Gül'ün fikri katkıları oldu, açık desteği oldu ve biz bundan çok mutlu olduk. Ama partimiz kurulduktan sonra kendi karar mekanizmalarını oluşturdu, kendi yapılarını oluşturdu ve tamamen kayıt içi çalışan, gerçek neyse görüntüsü de öyle olan bir siyasi parti olarak şu an yolumuza devam ediyoruz. Sayın Gül'le, partimiz kurulduktan sonra iki defa bir araya geldik ama aile görüşmesi ve ev ziyareti şeklinde. Diğer konular, yani hem ittifak meselesi hem cumhurbaşkanlığı adaylıklarıyla ilgili konular bizim gündemimizde yok. Bu konuları hiç konuşmuyoruz, seçim kararı alınana kadar da hiç konuşmayacağız. Çünkü o günkü şartlar neyi gerektirir, o günkü şartlar neyi getirir, bugünden bir şey söylememiz doğru olmaz. Prensipte de doğru olmaz, işin uygulamasında da doğru olmaz. Biz bu iki konuyu, yani ittifaklar konusunu ve cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunu hiç konuşmuyoruz, seçim kararı alınana kadar da hiç konuşmayacağız."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

19 yıl akp'den sonra

Gelecek Deva da ............
  • Yanıtla

Nihat Özçelik

yani fetö taktiği pusuda beklemek.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Merkel'e büyük şok! Sandıktan koalisyon çıktı
Dünya

Merkel'e büyük şok! Sandıktan koalisyon çıktı

Almanya’da yılın ilk seçimlerinin yapıldığı Baden-Württemberg ve Rheinland Pfalz eyaletlerinde sandıktan koalisyon çıktı.

Göz kuruluğuna ne iyi gelir?
Sağlık

Göz kuruluğuna ne iyi gelir?

Gözlerimiz en çok kullandığımız organlarımızdan biridir. Sürekli tablet, telefon, bilgisayar gibi elektronik cihazların ekranlarına bakmak, ..
Suudi Arabistan medyasından flaş iddia! Türk heyeti ile görüşme yapıldı
Gündem

Suudi Arabistan medyasından flaş iddia! Türk heyeti ile görüşme yapıldı

Suudi Arabistan'ın dünyada büyük yankı uyandıran Türk İHA ve SİHA’larını istediği ve Katar’da iki ülke heyetleri arasında bu yönde bir görüş..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay