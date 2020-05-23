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Diyarbakır'da kısıtlama nedeniyle evde kalanlara konser

Yeniakit Publisher
2020-05-23 17:59:14 -
Diyarbakır'da kısıtlama nedeniyle evde kalanlara konser

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlama nedeniyle evde kalanlar için üstü açık otobüsle konser etkinliği düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşların iyi vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla için çalışma yaptı.

Belediyenin Kültür ve Sosyal işler Daire Başkanlığı tarafından üstü açık tur otobüsüyle Sur ve Yenişehir ilçelerinde verilen konserde, şarkılar seslendirildi.

Vatandaşa moral sağlaması amacıyla düzenlenen konserde Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı sanatçıları yer aldı. Diyarbakırlılar, balkon ve pencerelerinden şarkılara eşlik edip alkış tuttu.

Öte yandan balkon ve pencerelere çıkan vatandaşların Ramazan Bayramı kutlandı, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun bayram mesajı okundu.

Konserin kısıtlama boyunca farklı güzergahlarda devam edeceği belirtildi.

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