Diyarbakır'da kaza bilançosu: 28 ölü, 3 bin yaralı!

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Trafik İstatistik Bülteninde, Diyarbakır'da meydana gelen 3 bin 663 trafik kazasında 28 kişinin hayatını kaybettiği, 3 bin 182 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Yayımlanan Trafik İstatistik Bülteninde trafik kazaları ve sonuçlarının türlerine göre dağılımı, ölümlü-yaralanmalı ve maddi hasarlı olarak kazaların oluş şekline göre türleri, nedenleri ve uygulanan trafik cezalarına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Verilere göre, temmuz ayında Diyarbakır'da meydana gelen 585 trafik kazasında 2 ölü, 562 de yaralı bilgisi paylaşıldı.

Bu yılın ilk 7 ayında Diyarbakır'da meydana gelen 3 bin 663 trafik kazasında 28 kişi hayatını kaybederken 3 bin 182 kişi de yaralandı.

2023 yılının ilk 7 ayında Türkiye genelinde trafik kazalarının en çok meydana geldiği iller sıralamasında 44 bin 594 trafik kazasıyla Ankara birinci, 40 bin 433'le İstanbul 2'nci, 21 bin 398'le İzmir 3'üncü olurken Diyarbakır ise 22'inci sırada yer aldı.

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Temmuz ayında ise 6 bin 274 trafik kazasıyla Ankara birinci, 6 bin 78'le İstanbul 2'nci, 3 bin 389 ile İzmir 3'üncü olurken Diyarbakır'ın ise 585 trafik kazasıyla 23'üncü sırada yer aldığı gözlendi. (İLKHA)