SON DAKİKA
Diyarbakır'da kayıp 84 yaşındaki zihinsel engelli aranıyor
Gündem

Diyarbakır'da kayıp 84 yaşındaki zihinsel engelli aranıyor

Diyarbakır’da kayıp 84 yaşındaki zihinsel engelli aranıyor

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsal Çağlayan Mahallesi’nde 8 Şubat’tan bu yana kayıp olan zihinsel engelli Salih Ertaş’ı bulmak için AFAD, jandarma ve gönüllü ekiplerin de aralarında bulunduğu 269 personel, kadavra köpeği ve 6 dronla Sarım Çayı çevresinde arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kırsal Çağlayan Mahallesi'nde 8 Şubat'ta evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Ertaş için başlatılan arama çalışması, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, 112 Acil Sağlık, Dicle Üniversitesi Arama ve Kurtarma (DÜAK), Kulp Belediyesi Arama ve Kurtarma ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Arama ve Kurtarma ekiplerinin katılımıyla mahalle kırsalı ile Sarım çayı ve çevresinde gerçekleştiriliyor.

269 personelin katıldığı aramalarda, kadavra köpeği ve 6 dron da kullanılıyor.

Kulp'un kırsal Çağlayan Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Salih Ertaş 8 Şubat'ta evden ayrılmış, kendisinden haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmiş, bölgeye giden ekiplerce arama çalışması başlatılmıştı.

