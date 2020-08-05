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Aktüel

Diyarbakır'da kaybolan 4 yaşındaki Miraç'ın bulunması için çalışmalar sürüyor

Çocuğu kaybolmadan önce gören köydeki bazı tanıkların da ifadesine başvuruluyor

Yeniakit Publisher
2020-08-05 12:06:49 -
Diyarbakır'da kaybolan 4 yaşındaki Miraç'ın bulunması için çalışmalar sürüyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde kaybolan 4 yaşındaki çocuğun bulunması için arama çalışmaları devam ediyor.

Diyarbakır'dan 31 Temmuz'da akrabalarını ziyaret için Dicle ilçesinin Kelekçi köyüne giden 3 çocuklu Çiçek çiftinin, evin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki oğulları Miraç Çiçek'i arama çalışmaları 6. günde sürüyor.

Jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerince yürütülen çalışmalara, ANDA Kardeşe Vefa Derneği ve Ulusal Keşif Arama Kurtarma Araştırma Derneği (UKSAR) ekipleri de destek veriyor.

Dağlık ve engebeli arazinin yanı sıra köye 2 kilometre uzaklıktaki Dicle Nehri'nde de ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Yürütülen soruşturma kapsamında jandarma tarafından Miraç'ı kaybolmadan önce gören köydeki bazı tanıkların da ifadesine başvuruluyor.

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