Diyarbakır'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralandı
Diyarbakır'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucunda biri ağır iki kişi yaralandı.08 Ağustos 2019 Perşembe 12:59
Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunun 3'üncü kilometresinde yan yola girmeye çalışan Mehmet Salih Önemli idaresindeki içecek yüklü kamyonet ile henüz ismi öğrenilemeyen kadın sürücünün kullandığı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle refüje çarpan kamyonet yola devrildi.
Kamyonette sıkıştığı yerden 112 Acil Servis ekiplerince çıkarılan sürücü Önemli ile aynı araçta bulunan Osman Sönmez yaralandı.
Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Önemli'nin hayatı tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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