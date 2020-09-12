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Aktüel Diyarbakır'da kamu kurum ve kuruluşlarının mesai saatlerinde değişiklik
Aktüel

Diyarbakır'da kamu kurum ve kuruluşlarının mesai saatlerinde değişiklik

Yeniakit Publisher
2020-09-12 10:22:52 -
Diyarbakır'da kamu kurum ve kuruluşlarının mesai saatlerinde değişiklik

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılımının önlenmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin değiştirilmesine karar verildiğini bildirdi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, il genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin mesaiye geliş ve gidiş saatlerinde hem trafikte oluşabilecek hem de toplu taşımayı kullanacak insan sayısında yaşanacak yoğunluğun önüne geçerek salgının bulaşma tehlikesini en aza indirmek amacıyla mesai saatlerinde değişiklik yapıldığı belirtildi.

Alınan karar doğrultusunda kurum çalışanlarının 15 Eylül'den itibaren 08.00-16.00 ve 09.00-17.00 mesai saatlerine uygun olarak iki grup halinde çalışmasının kararlaştırıldığı vurgulanan açıklamada, yapılan bu değişiklikle kontrollü sosyal hayat çerçevesinde insan yoğunluğunun azaltılması ve salgının bulaş hızının kontrol altına alınmasının hedeflendiği aktarıldı.

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