Diyarbakır'da kaçak altın operasyonu! Tam 7,5 kilogram ele geçirildi
Yerel

Diyarbakır’da kaçak altın operasyonu! Tam 7,5 kilogram ele geçirildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Diyarbakır’da kaçak altın operasyonu! Tam 7,5 kilogram ele geçirildi

Diyarbakır’da güvenlik güçleri, ülkeye kaçak yollarla getirildiği değerlendirilen 7,5 kilogram işlenmiş altını ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçakçılığın önlenmesi ve benzer girişimlerin engellenmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Diyarbakır'da ülkeye kaçak yollarla getirildiği değerlendirilen 7,5 kilogram işlenmiş altın ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu bir araçta arama yapıldı.

Aramada, A.A. ve S.D. tarafından ülkeye kaçak yollarla getirildiği değerlendirilen 7,5 kilogram işlenmiş altın ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

