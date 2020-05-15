Diyarbakır'da jandarmadan Kovid-19 denetimi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında il genelinde uygulama yaptı.

Şehrin giriş ve çıkışlarında denetim gerçekleştirilen jandarma ekipleri, sürücüleri tedbirlere uymaları konusunda uyardı, araçlarda maskesi olmayan vatandaşlara da maske dağıttı.

Ticari araçlarda hijyen kurallarına uyulup, uyulmadığına dair belgelerin de kontrolünü yapan ekipler, denetimlerini 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar ile 15 yaşından küçük çocuklara yönelik de sürdürdü.

Ayrıca, jandarma sorumluluk alanında bulunan, market, berber, fırın, lokanta ve akaryakıt şirketlerinde denetim yapan ekipler, işletmecilere kurallara uyulması uyarısı yaptı.

Ekipler, sosyal izolasyon ve sosyal mesafe kuralına riayet edilmesine yönelik alınan tüm tedbirlere toplumun tüm kesimlerinin uymasının önemini aktardı.

Vatandaşlardan Murat Çelik, jandarma ekiplerinin denetimlerinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Sürücüler ve vatandaşlar, maske dağıtan jandarma ekiplerine teşekkür etti.