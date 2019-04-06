Diyarbakır'da jandarma parmak izi inceleme timi, 437 olayı aydınlattı Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Parmak İzi İnceleme Timi, faaliyete başladığı 2017 yılından bu yana meydana gelen 437 faili meçhul olayı aydınlattı.

Diyarbakır Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesabından, Diyarbakır'da jandarma parmak izi inceleme timi tarafından aydınlatılan olayların bilançosu açıklandı. Açıklamada, timin, faaliyete başladığı 2017 yılından itibaren meydana gelen 175'i terör olmak üzere, toplam 437 faili meçhul olayı aydınlatarak 601 şüphelinin tespit edilmesine katkıda bulunduğu belirtildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.