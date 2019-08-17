Diyarbakır’da inşaat malzemeleri taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı
Diyarbakır'da inşaat malzemeleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 2'si kadın 7 kişi yaralandı.17 Ağustos 2019 Cumartesi 14:38
Kaza, Diyarbakır’ın Lice ilçesi Kulp yolu 5. kilometresinde meydana geldi. İnşaat malzemeleri taşıyan 21 GK 076 plakalı minibüs virajı alamayınca takla atarak yan yattı. Görgü tanıklarının haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken takla atan minibüste bulunan 4’ü çocuk, 2’si kadın, 1’i araç sürücüsü toplam 7 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Lice ve Kulp İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, araç sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza sonrası bölgeye gelen jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
YORUM YAZ