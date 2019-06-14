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Diyarbakır’da ilaçlama çalışmaları devam ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak ve zararlı vektörlerin üreme popülasyonunun önüne geçmek amacıyla ilaçlama çalışmalarını 32 araç ve 162 personelle sürdürüyor.

14 Haziran 2019 Cuma 15:33
Diyarbakır’da ilaçlama çalışmaları devam ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak ve zararlı vektörlerin üreme popülasyonunun önüne geçmek amacıyla ilaçlama çalışmalarını 32 araç ve 162 personelle sürdürüyor.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık işleri Daire Başkanlığı, halk sağlığını korumak ve olası bulaşıcı hastalıkların önüne geçmek amacıyla ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Zararlı vektörlerin üremelerinin engellenmesi için yapılan ilaçlama çalışmalarında 162 personel 24’ü ULV cihazı, 7’si holder ve 1’i de Mistblower olmak üzere toplamda 32 araç görev yapıyor. İlaçlama çalışmaları gündüz ve gece saatlerinde 2 vardiya şeklinde yapılıyor. Zararlı vektörlere karşı kullanılan ilaçlar Sağlık Bakanlığı ruhsatlı olup, halk sağlığı açısından sakıncası bulunmuyor.


İlaçlama çalışmalarına ilişkin bilgi veren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Vahap Saçaklıdır, 29 Mayıs itibariyle sahada ilaçlama çalışmalarının startını verdiklerini ve çalışmaların aksamadan günlük periyodik şekilde devam ettiğini belirtti. Saçaklıdır, "Kent merkezi, ilçelerin kırsal mahallelerinde hem kaynak hem de ULV 11 ile 13 gün aralığında çalışmalarını sürdürmektedir. ULV ilaçlama çalışmaları bugün itibariyle ekim ayının sonuna kadar devam edecektir. Kent merkezinde pompa sistemiyle ilaçlama yapan ekiplerimizde aynı şekilde 11 ile 13 gün aralığında larva ve erginlere karşı ilaçlama yapıyor. İlaçlama çalışmaları özellikle sulak alanlarda, su birikintilerinin olduğu bölgelerde, hayvan besi yerleri ve bodrumlarda ayrıntılı şekilde gerçekleştiriliyor. Belirtilen yerlerde kış aylarında da ilaçlama çalışmaları periyodik olarak kışlak mücadele şeklinde devam edecek. 13 Haziran tarihinden itibaren akrep riski ve şikayeti bulunan Suriçi’ndeki toprak evler, harabeler ve Sur galerilerinde ilaçlama çalışmalarını başlattık. Bu zararlı sürüngenlere karşı ilaçlama periyodik olarak yılda 2 defa gerçekleştirilecek. Özellikle akrep, yılan gibi zararlıların belediyemiz ilaçlama birimine bildirilmeleri durumunda aynı gün ve saate gerekli müdahale yapılacaktır. Ayrıca günü birlik gelen şikayetleri değerlendirmek için acil müdahale ekipleri kurduk" dedi.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 15:33
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