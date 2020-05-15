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Diyarbakır’da ’Huzur ve Güven’ uygulaması

İçişleri Bakanlığı talimatı ile 81 ilde Huzur ve Güven uygulaması gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 16:50:33 -
Diyarbakır’da ’Huzur ve Güven’ uygulaması

İçişleri Bakanlığı talimatı ile 81 ilde Huzur ve Güven uygulaması gerçekleştirildi. Diyarbakır’daki uygulamada maskesi olmayan sürücülere maske verilirken, kuaför, market ve fırınlar denetlenerek işletmecilerin korona virüs tedbirlerine uyması hatırlatıldı.


İçişleri Bakanlığı talimatı ile valilikler ve kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan denetim timlerince Huzur ve Güven uygulaması gerçekleştirildi. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, berber, kuaför, güzellik merkezleri, alışveriş merkezleri, ticari taksiler, pazar yerleri, toplu ulaşım faaliyetleri ile şehrin giriş çıkışlarında uygulama yaptı.


Diyarbakır İl Jandarma komutanlığına bağlı ekipler, kentin giriş ve çıkışında yol kontrolü yaparken, yapılan kontroller sırasında maske takmayan sürücüler uyarılarak kendilerine maske verildi. Denetleme sırasından sürücüler ile esnaflar ise jandarma ekiplerine yapılan uygulama nedeni ile teşekkür etti.

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