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Yerel Diyarbakır'da havadan trafik denetimi yapıldı! 11 sürücüye ceza kestiler
Yerel

Diyarbakır'da havadan trafik denetimi yapıldı! 11 sürücüye ceza kestiler

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, havadan trafik denetimi yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-02-26 15:17:00 -
Diyarbakır'da havadan trafik denetimi yapıldı! 11 sürücüye ceza kestiler

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan "2021-2023 Karayolu Trafik Eylem Planı" kapsamında Diyarbakır-Şanlıurfa ve Diyarbakır-Elazığ karayolunda kural ihlali yaptığı tespit edilen 11 araç sürücüsüne 4 bin 694 TL idari para cezası uygulandı.

Trafik güvenliğinin sağlanması, kazaların en aza indirilmesi ve can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi maksadıyla trafik denetimlerinin devam edileceği kaydedildi.

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