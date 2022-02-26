Diyarbakır'da havadan trafik denetimi yapıldı! 11 sürücüye ceza kestiler
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, havadan trafik denetimi yaptı.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan "2021-2023 Karayolu Trafik Eylem Planı" kapsamında Diyarbakır-Şanlıurfa ve Diyarbakır-Elazığ karayolunda kural ihlali yaptığı tespit edilen 11 araç sürücüsüne 4 bin 694 TL idari para cezası uygulandı.
Trafik güvenliğinin sağlanması, kazaların en aza indirilmesi ve can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi maksadıyla trafik denetimlerinin devam edileceği kaydedildi.