Diyarbakır'da feci kaza!
Bismil-Diyarbakır Karayolu Başakşehir Mevkii'nde meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü Serkan Ö. (46) yaralandı.
Kaza bugün saat 15.30 sıralarında Bismil İlçesi Yeniköy Başakşehir mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre Başakşehir sitesinden çıkan Serkan Ö. yönetimindeki 34 EVA 625 plakalı otomobil, Batman yönünden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 EL 696 plakalı kum yüklü kamyon ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile yolun dışına savrulan otomobil, yerdeki elektrik panosuna çarparak durabildi.
Kazayı gören site sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aramaları üzerine olay yerine ambulans, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobil sürücüsü Serkan Ö. (46) ambulans ile Bismil Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken durumunun ağır olmadığı öğrenildi. Serkan Ö’ nün hastanedeki tedavisi sürüyor.
Kamyon sürücüsünün tedavisinin olay yerinde yapıldığı belirtildi.
Kaza ile ilgili incelemeler devam ediyor. (İLKHA)