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Yerel Diyarbakır'da esnaf ve vatandaşlar arasında büyük kavga: 2 yaralı
Yerel

Diyarbakır'da esnaf ve vatandaşlar arasında büyük kavga: 2 yaralı

Diyarbakır merkez Sur ilçesinde yol verme meselesi yüzünden esnaf ve vatandaşlar kavgada 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-30 14:00:00 -
Diyarbakır'da esnaf ve vatandaşlar arasında büyük kavga: 2 yaralı

Diyarbakır merkez Sur ilçesinde yol verme meselesi yüzünden esnaf ve vatandaşlar kavgada 2 kişi yaralandı.
Olay, merkez Sur ilçesi Dabanoğlu Mahallesi Gazi caddesinde meydana geldi. 

İddia göre, çarşıyı gezmek isteyen bir grup, arabasıyla Gazi caddesine doğru geldi. Caddeye gelen grup arabasını bir dükkânın önüne park etti. Dükkânın önüne arabanın park edildiğini gören esnaf sürücünün arabasını kaldırmasını istedi. Olumsuz cevap alan esnaf sürücüyle tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

Öte yandan çevredeki vatandaşların da kavgayı ayırmaya çalışması cep telefonu kamerasına yansıdı. (İLKHA)

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