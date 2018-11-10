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Diyarbakır’da eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı

Boşanmak istediği eşine cadde ortasında kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

10 Kasım 2018 Cumartesi 13:53
Diyarbakır’da eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı

Olay, Bağlar ilçesinde bulunan Zümrüt Kent semtinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evliliklerinde sorun yaşayan çift, geçtiğimiz günlerde tartıştı. Kadının boşanmak istemesi üzerine sinir krizi geçiren adam, ablasının evine giden eşini sabah saatlerinde beklemeye başladı. Pazar alışverişinden ablasının evine dönen eşini gören adam, yanında getirdiği silahı çıkararak talihsiz kadına kurşun yağdırdı. Zanlı, olayın ardından arabaya binip kaçarken, çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 

Olay yerine gelen güvenlik güçleri, bölgeyi güvenlik şeridine alarak delil çalışması gerçekleştirdi. 

Polis kaçan saldırganın yakalanması için geniş çapta çalışma başlattı. 

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 13:53
  1. diyarbakır
  2. kadın cinayeti

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