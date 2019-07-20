Diyarbakır’da eğitim uzmanlarından YKS tercih uyarısı

Milyonlarca öğrencinin beklediği YKS sonuçları, açıklandı. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan tercih sürecinde eğitim uzmanları tarafından öğrencilerin nelere dikkat etmesi, stratejik tercihin nasıl yapılacağı uyarısı yapıldı.

Diyarbakır Radikal Eğitim Kurumları tarafından milyonlarca aile ve öğrencilere uyarı yapıldı. YKS tercihleri için profesyonel eğitim uzmanlarıyla doğru tercih yapılması için çalışmalar başlatan Radikal Eğitim Kurumları öğrenci ve ailelere rehberlik yapmak için kolları sıvadı. Diyarbakır Radikal Eğitim Kurumları Kurucu Vekili Faruk Sedef, Radikal Akademi olarak 17 yıllık bir geçmişe sahip olduklarını, İzmir’de Erdal Avcı’nın girişimleriyle başlayan bu yolculukta çok başarılar elde ettiklerini söyledi. Sedef, “Kurs merkezlerinde binlerce öğrencimizi çok iyi üniversitelere yerleştirdik, okulculukta da; akademik başarı odaklı, ayakları yere basan, analitik düşünme becerisi olan, çağdaş dünyaya uyumlu, ifade yeteneği güçlü insanlar yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu yolda bize inanan, güvenen Diyarbakır halkına teşekkür ederiz” dedi.

“Yanlış tercihler bütün emeklerini sona erdirir”

Türkiye’nin değişik yerlerinde çalışan, Biyoloji öğretmeni ve Diyarbakır Radikal Eğitim Kurumları Genel Müdürü Eğitim Uzmanı Lokman Yetiz, yanlış tercihin, öğrencilerin hayal ettikleri mesleklere ulaşmalarını engellediğini belirterek, belki de hiçbir zaman kafalarında hiç düşünmedikleri, hayal etmedikleri bir mesleğin içinde kendilerini bulabileceklerini dile getirdi. Yetiz, “Hepimizin malumu 17 Temmuz 2019 YKS sınav sonuçları açıklandı. Tabii öğrencilerimiz için çok önemli bir süreç bu. Çok büyük emekler sarf ettiler, çok çalıştılar. Bu sınav sonucu maalesef, Türkiye’de bu bir hayat meselesidir. Çünkü sıralama sınavında birilerini elemek lazım. Testiyi taşıyanla, testiyi kıranı ayırt etmek lazım. Bu sınav sonuçları bazı öğrencileri, bazı aileleri çok üzdü. Bazı öğrencilerimde hedeflerinde kendilerini mutlu hissedeceklerdir, hedeflerine ulaşacaklardır. Hayal ettikleri mesleği icra edeceklerdir. Bu dönem içerisinde en önemli unsurlardan bir tanesi de tercih dönemidir. Bu tercih dönemi 22 Temmuz’da başlar, 29 Temmuzda sona erer. Öğrencilerin kendi durumlarına göre, sıralamalarına göre çok önemli puanlar almış öğrencilerin yanlış bir tercih yapmamaları lazım. Bu yanlış tercihler bütün emeklerini sona erdirir. Hayal ettikleri mesleklere ulaşamayacaklardır. Belki de hiçbir zaman kafalarında hiç düşünmedikleri, hayal etmedikleri bir mesleğin içinde kendilerini bulabilirler bir yanlış tercih yüzünden. Dolayısıyla öğrencilerimizin bu tercih döneminde çok profesyonel bir şekilde yardım almaları lazım. Biz radikal eğitim kurumları olarak bu öğrencilerimizin bu tercih döneminde onlara yardımcı olmak istiyoruz. Her zaman haftanın yedi günü ifade ettiğim tarihler döneminde öğrencilerimizin Radikal Eğitim Kurumları olarak biz bu çocuklarımızın yanında olacağız. Yanlış bir tercih yapmalarını önlemeye çalışacağız ve hayatta yanlış bir adımla başlamalarını önlemek istiyoruz. Bu konuda her zaman biz onların yanındayız. Radikal Eğitim Kurumları olarak Türkiye geneli çok güzel başarılar elde ettik, ilk 10’da 4 öğrenci, ilk 100’de 47 öğrenci, ilk binde ise 109 öğrenci yerleştirildi. Diyarbakır Radikal Eğitim Kurumların da gerçekten tıp bayramı yaşanıyor, ben bu sloganı çok önemsiyorum. Gerçekten radikal eğitim kurumlarının kurs merkezlerinin bu sene gösterdiği başarı büyük bir onur bizim için Diyarbakır içinde büyük bir sevinç aynı zamanda. Bu değerli öğrencilerimizin büyük emekler sonucu çok zaman çalışarak tırnaklarıyla getirdikleri bu süreci tıp bayramı olarak kutlamamız onları birer doktor olarak ülkelerine hizmet etmelerini sağlamak bizim içinde ayrıca bir gurur” diye konuştu.