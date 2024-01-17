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Gündem Diyarbakır'da dinamit skandalı: Tarihi köprü patlatıldı!
Gündem

Diyarbakır'da dinamit skandalı: Tarihi köprü patlatıldı!

Yeniakit Publisher
2024-01-17 14:52:00 -
Diyarbakır'da dinamit skandalı: Tarihi köprü patlatıldı!

Diyarbakır'da, viyadük yapımı için sürdürülen çalışmalarda akılalmaz bir olay yaşandı. Yüklenici firma çalışma sırasında dinamit patlatınca 2'nci Abdülhamid zamanında yapılan tarihi Taşköprü zarar gördü. Aynı bölgede geçtiğimiz aylarda da bazı evlerin dinamit patlatılması nedeniyle hasar gördüğü de ortaya çıktı.

Diyarbakır'da, viyadük yapımı için sürdürülen çalışmalarda akılalmaz bir olay yaşandı. Yüklenici firma çalışma sırasında dinamit patlatınca 2'nci Abdülhamid zamanında yapılan tarihi Taşköprü zarar gördü. Aynı bölgede geçtiğimiz aylarda da bazı evlerin dinamit patlatılması nedeniyle hasar gördüğü de ortaya çıktı.

Diyarbakır’ın Kulp ilçesine bağlı kırsal Taşköprü Mahallesi yakınında Silvan, Hazro ve Lice ilçelerini Kulp ilçesinden Muş’a bağlayacak olan 700 metrelik viyadük yapımı için dinamit kullanıldı.
Çalışmalarda yüklenici firma tarafından patlatılan dinamit nedeniyle 2'nci Abdulhamid zamanında yapılan tarihi Taşköprü zarar gördü.

Köprü güvenlik güçleri tarafından ulaşıma kapatılırken, kırsal Taşköprü Mahallesi Muhtarı Kazım Aydın konuya ilişkin açıklama yaptı.
Aydın "Köprünün bir kısmı bugün viyadük çalışması için dinamit patlatılması sonucu hasar gördü.

Köprümüz hasar gördüğü için ulaşıma kapatıldı. Yetkililer, 2-3 gün içinde çalışmalara başlayarak köprünün onarılacağını söyledi.
Geçtiğimiz aylarda da köyümde birkaç ev bu şekilde dinamit patlatılması sonucu zarar gördüğü için vatandaşlarımız mağdur edildiklerini belirterek dilekçe verip şikayetçi oldular" dedi.
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