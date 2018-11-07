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Diyarbakır’da can pazarı: 4 kişi yaralı

Mucur yüklü kamyon ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.

07 Kasım 2018 Çarşamba 13:13
Diyarbakır’da can pazarı: 4 kişi yaralı

Olay, Diyarbakır-Hazro karayolunda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Hazro’ya gitmekte olan belediyeye ait mucur yüklü kamyon, Kocaköy ilçesine gitmekte olan 21 TA 173 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, araçta bulunan yaralılara müdahale ederek Hazro Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ağır yaralı olan iki kişi, burada yapılan ilk müdahalenin ardından zamanla yarışılarak ambulansla Diyarbakır’a nakledildi.

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OTOMOBİLİN DİREKSİYONU BANTLARLA TUTTURULMUŞ

Kazanın olduğu alana gelen jandarma ekipleri, bir süre yoku trafiğe kapatarak olay yerinde inceleme gerçekleştirdi. Kazada hurdaya dönen otomobilin direksiyonunun bantla tutturulduğu görüldü. Güvenlik güçleri, yaptıkları çalışmaların ardından yolu kontrollü olarak trafiğe açtı. Hurdaya dönen otomobil, olay yerine çağrılan çekici ile taşınırken, kazayla ilgili geniş çapta inceleme bailatıldı.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 13:13
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